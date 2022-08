Los abonos de Cercanías previos al gratuito podrán ser devueltos parcialmente: así funciona

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

Cercanías y Rodalies

En caso de no cumplir con los viajes mínimos, la fianza será considerada como una indemnización y no será devuelta al viajero. Si el cliente ha obtenido el abono con tarjeta de crédito, la devolución se realizará de forma automática, mientras que si se ha hecho con pago en metálico, tendrá que solicitarla en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio habilitado.

Media Distancia

No obstante, en la línea de Media Distancia Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea se aplicará la estipulada para los títulos de Cercanías (10 euros). La fianza también será de 10 euros entre cualquiera de las estaciones que configuran los núcleos de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona.

Abonos Avant

Los servicios Avant OSP, de obligación de servicio público, contarán con un descuento del 50 % para los usuarios recurrentes, sobre los títulos multiviaje Avant -Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45- que se vendan desde el 24 de agosto para ser utilizados entre el 1 de septiembre y el 31 de enero de 2023.