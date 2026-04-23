Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron seis veces la dosis necesaria en Burgos

Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI.

El fallecimiento, que ha adelantado Diario de Burgos y han confirmado a EFE fuentes del centro hospitalario, se ha producido como consecuencia de las lesiones provocadas por una sobredosis del fármaco, un caso que investiga la justicia por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.

Los cinco pacientes oncológicos afectados, por lo que el Hospital Universitario de Burgos reconoció en enero como un "error humano", recibieron en diciembre una dosis seis veces mayor a la pautada como consecuencia de un fallo en la disolución del fármaco, que provocó un exceso de concentración.

Dos de los pacientes fallecieron ese mismo diciembre, a los que se suma este tercero que ha muerto tras pasar cuatro meses ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Burgos; los otros dos afectados ya han sido dados de alta