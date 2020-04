Los ciberdelitos no se confinan

A través de dos de las plataformas (Facebook y WhatsApp, del mismo dueño) que más tráfico están teniendo en estos días, en los que estamos viviendo prácticamente de manera virtual, se crearon cuentas falsas en mi nombre. Se han utilizado para conectar con una parte de mis contactos y bajo la excusa de un supuesto viaje –ojo a la actualización del mensaje– que se había visto dificultado por la pandemia. En el mensaje pedían la dirección, documento de identidad y detalles personales de mis contactos para enviar una maleta, que aparentemente la aerolínea no me dejaba llevar conmigo.

Para resumir lo que han sido unos días preocupantes, alguien se dio cuenta de la situación y de lo extraño que resultaba que yo estuviera pidiendo datos que en teoría conozco o que no tendría que pedir, y decide avisarme.

Inmediatamente denuncio la situación y cambio las contraseñas (que, por cierto, resulta muy sano hacerlo de vez en cuando) y procedo a subir un post donde aviso que no pienso viajar a ninguna parte, que no pienso mandar ningún paquete y que no estoy contactando con nadie para eso. Es en ese momento que me empiezan a llegar mensajes de más de una docena de personas diciéndome que también los habían recibido. Con tan mala suerte, que, algunas de ellas sí lo habían creído y ya habían dado sus datos a estos estafadores.

Denuncias van, denuncias vienen y gente que comenta que ya había visto o vivido algo similar. La línea usada en WhatsApp, en el momento en que escribo esto, aún sigue activa, pese a haber informado a Vodafone, la compañía telefónica que gestiona dicho número, y por supuesto siguen usando mi foto.

Con la cuenta de Facebook hemos tenido más suerte debido a que fue reportada por suplantación de identidad por todas aquellas personas que recibieron los mensajes de la estafa. Dicha cuenta fue clausurada a las 48 horas de empezar toda la pesadilla y por el momento parece que todo se quedó en solo un intento de estafa, pues quiero pensar que actuamos con rapidez.

Pero como si no tuviéramos ya que lidiar con la situación actual debido al confinamiento, es tremendo pensar que, abusando de nuestras amistades, este tipo de delincuentes añaden una preocupación adicional a quienes, de buena fe, caen en la trampa. Mis contactos que cayeron en la trampa, están preocupados porque siguen sin saber que podrán hacer con su información. En algunos de los países donde viven, tener tu dirección puede ser el comienzo de situaciones de acoso, extorsión o similares.