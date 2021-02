kbeis via Getty Images

“La peor amenaza que he recibido es ‘sé dónde vive tu hija, la voy a violar’, cuando yo ni siquiera tengo hijas. Está hecho solamente para que te mueras de miedo”. Javier Ruiz, jefe de economía de la Cadena SER y colaborador de Mediaset, ha sido el último en sufrir el acoso de los trolls que convierten la red, especialmente Twitter, en un territorio inhabitable para el debate y la conversación civilizada. Ruiz es periodista, y compañeros de su gremio como Esther Palomera, Antonio Maestre, Isabel Rábago y otros profesionales de la información con una cierta visibilidad saben bien de lo que habla: sus perfiles se llenan habitualmente de insultos y amenazas. Pero el acoso de estas bandas de bots o trolls no afecta solo a periodistas. Es, por desgracia, un fenómeno habitual que puede convertir en víctima prácticamente a cualquiera. Basta con decir algo que active la antipatía de estos grupos... o de quien los dirige. Javier Ruiz lo hizo hace unos días, tras una discusión con el youtuber Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine, en el programa Cuatro al día (Cuatro). El periodista acusó a este youtuber de tener una actitud insolidaria por mudarse a Andorra para pagar menos impuestos. ″Tuve en Cuatro una discusión con este youtuber. Desde entonces, se dedica a copiar frases mías donde le interesa, sacadas de contexto, a ponerlas en YouTube y en las redes. Este movimiento se inició el viernes pasado y todavía continúa”, cuenta Ruiz.

Su cuenta de Twitter no ha dejado de recibir insultos y amenazas en los últimos días tras ese encontronazo. “Todo lo que recibo son insultos y amenazas: de muerte, a mi familia, sé dónde vives... La peor amenaza que he recibido es ‘sé dónde vive tu hija, la voy a violar’, cuando yo ni siquiera tengo hijas. Está hecho solamente para que te mueras de miedo”, relata.

*Borro, por primera vez, un tuit anterior publicado que contenía amenazas. He hablado con el chico que lo firmaba (menor de edad) y con sus padres y creo, sinceramente, en su arrepentimiento y en sus disculpas. pic.twitter.com/sAM6sar4ua — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) February 3, 2021

Algo similar le ha ocurrido a la periodista Esther Palomera. “Ahora solo uso Twitter para difundir artículos que me interesan, cuando antes interactuaba. Hay una sensación incómoda. Muchos mensajes rozan el delito: han difundido la dirección de mi casa, la ubicación del lugar donde me voy vacaciones o los datos de mis hijos”, asegura. Ambos consideran que estos ataques no se producen de manera espontánea, sino que se trata de una campaña orquestada. “No es espontáneo. A mí no solo me han dado hostias los youtubers, sino que también soy objeto de cariño en Libertad Digital, Periodista Digital, Estado de Alarma y todo lo que tiene detrás un cierto tufillo a ultraderecha. No es que la gente haya perdido la cabeza, sino que hay una cosa teledirigida”, apunta Ruiz. “No es algo nuevo. La primera ofensiva brutal la tuve con las primarias del PSOE. Siempre he sostenido que los ejércitos de trolls que atacan a periodistas políticos están jaleados y motivados por los partidos. En aquel momento, procedían de una de las candidaturas. Sin embargo, no he vivido nada tan duro como el último año, con el nuevo Gobierno, desde cuentas de gente de derecha y ultraderecha”, señala Palomera. “Hace dos años, tuve una entrevista muy dura con Pablo Iglesias, tras la que recibí muchos ataques de gente que me consideraba un traidor. El teléfono pitaba mil veces por minuto”, rememora Ruiz. Desinformación e intimidación Reporteros Sin Fronteras publicó recientemente el informe Acoso en línea a periodistas, en el que analizaba diferentes casos de acoso online a periodistas en 32 países. Esta oenegé mostró el modus operandi de algunos Gobiernos para atacar a los profesionales de información. Identificaba tres etapas: desinformación (se difunden noticias falsas), amplificación (se difunden mensajes en las redes sociales) e intimidación (insultos y amenazas). Esta es la misma forma de actuar de los atacantes en las redes sociales. “Lo primero que pasa es que sacan de contexto tus palabras. Luego empiezan a decir una serie de mentiras, que si cobro dinero público o estoy subvencionado. Después, vienen comportamientos de bullying de instituto. Empiezan los insultos, el acoso, las amenazas y la intimidación”, cuenta Ruiz.

Este informe también señalaba que las mujeres son las más afectadas por este acoso en las redes sociales. Dos de cada tres reporteras encuestada aseguraba haber sido víctima del hostigamiento. Las periodistas reciben insultos y amenazas por su trabajo que suelen venir acompañados de comentarios machistas. “Las críticas a los hombres son desde el punto de vista profesional, mientras que nosotras recibimos un desprestigio constante por el hecho de ser mujer. Los insultos tienen que ver con tu condición de mujer. Todo son alusiones sexuales, al físico o a la edad”, cuenta Palomera. Ataques a través de cuentas anónimas Los ataques a periodistas suelen proceder de cuentas anónimas a las que se conoce como trolls. Este tipo de usuarios solo buscan el conflicto en las redes sociales con la publicación de mensajes incendiarios. Su único objetivo es provocar a la víctima y que esta responda de una forma poca adecuada. “Hay amenazas que me llegan desde cuentas con sus nombres y sus apellidos, pero la mayoría son cuentas falsas, con cero publicaciones y cero seguidores. Son perfiles falsos creados solo para insultarte”, cuenta Ruiz. “Hay cuentas creadas ad hoc, pero también otras con identificación de gente vinculada con la extrema derecha”, coincide Palomera. Los expertos en redes sociales siempre recomiendan no responder a estos mensajes bajo el lema de don’t feed the troll (no alimentes a los trolls) porque no va a servir de nada. El objetivo que persiguen estos ataques es asustar al periodista para que no siga haciendo su trabajo. Al recibir los insultos, Palomera suele optar por bloquear las cuentas. “Lo que hago diariamente es bloquear. La última que lo miré debería tener casi 4.000 bloqueados”, cuenta. Sin embargo, sí recuerda una ocasión en la que respondió públicamente a Cristina Seguí, exdirigente de Vox, cuando acusó a su hijo de trabajar para el PSOE.

Bloquear a ignorantes y difamadores es el camino, siempre. Ojalá quienes les dan voz, piensen alguna vez si merece la pena. Primera y última vez: mi hijo es estudiante de Derecho y CC Políticas. No trabaja, salvo en verano poniendo copas para costearse sus gasto. Miseria moral pic.twitter.com/kdBF5G9tgZ — Esther Palomera (@estherpalomera) March 27, 2020

A veces también se utilizan los bots para estas campañas de acoso. Se trata de cuantas automatizadas, que no son administradas por una persona, sino por un algoritmo. Estas han sido muy habituales durante los procesos electorales. Si esto ocurre es más complicado saber quién está detrás para actuar legalmente. “Es muy difícil rastrear quién articula una red de bots, porque suelen hacerlo usuarios desde la dark web y escondidos en máquinas que están en países que no podemos rastrear”, aseguró José Rosell, socio director de la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, a El HuffPost. Los expertos siempre recomiendan denunciar a los usuarios que acosan a otros a través de las redes. “Podemos distinguir dos tipos de casos: las ofensas al honor y las conductas delictivas. Una ofensa al honor sigue la vía civil, aunque las graves como las injurias pueden ir por la vía penal, aunque no se contempla cárcel”, asegura el abogado Sergio de Juan-Creix Cuatrecasas, abogado de Croma legal y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

