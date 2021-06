Los espectadores cargan contra Melyssa por su reacción a esta noticia en 'Supervivientes'

La repentina salida de Carlos Alba de Supervivientes por un problema de salud ha pillado por sorpresa a sus compañeros de la isla. La amarga noticia, además, se ha juntado con la reacción de Melyssa Pinto, que no ha gustado a los espectadores y ha despertado duras críticas contra ella en las redes sociales.

El presentador de la gala de este lunes, Jordi González, ha comunicado la decisión a Carlos de su definitiva expulsión del formato de Mediaset. Tras esto, ha emitido el vídeo de la exconcursante de La isla de las tentaciones cargando contra su compañero.

“Yo soy una persona rencorosa, no me olvido fácilmente de las cosas, pero lo de Carlos es como eso que dices tú, Lara, de ’mi amiga Mari Karma”, ha afirmado la joven. Además, ha añadido: “Si realmente es verdad lo que llegó a mis oídos y se dijo que yo estaba tardando en volver a la playa y que yo era una menos, y vino justamente de él, ahora el que se ha ido y quizá no vuelva es él y a eso se le llama karma. No te digo que yo le desee mal, porque le tengo cariño. Ojalá que las cosas que haya dicho sean mentira, porque a mí me duele”.

Carlos Alba ha reaccionado a estas desafortunadas palabras por parte de Melyssa zanjando que él no ha hecho “ese comentario”. “Me quedo con que es una gran persona y es un dulcecito”, ha expresado. “Que cada uno apele a lo que quiera, Dios pone a todo el mundo en su sitio, ellos sabrán lo que dicen y el juego al que juegan”, ha concluido con respecto a los comentario que, considera, ha provocado Lara Sajén.

Pero los espectadores no se han tomado tan bien los comentarios de Melyssa y han volcado en Twitter sus impresiones: No, no han sido nada buenas.