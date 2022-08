Los expertos señalan qué hay detrás de la sonada historia del patinete y la viruela del mono

″¿Puede ser que me haya contagiado en un contacto de 15 minutos en el que solo nos hemos saludado dándonos la mano? Contacto con un amigo médico que me habla de llagas contagiosas en cara y manos. El chaval confirma que ha tenido pequeñas heridas incluso antes de ser diagnosticado”, decía el usuario, que añadía: “El contagio más probable según me dicen, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, es que el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete”.