Los malabarismos del PP con el chat de exmilitares 'golpistas'

Europa Press News via Getty Images El líder del PP, Pablo Casado, el pasado 22 de octubre en el Congreso, durante la moción de censura de Vox.

Tuvo que ser la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien dijera ese mismo día que el autor de las palabras guerracivilistas en ese grupo, el exgeneral de división Francisco Beca, no representan el sentir del Ejército: “La opinión de un militar no es la opinión de las Fuerzas Armadas”, zanjó.

El PP está evitando posicionarse de manera contundente sobre el chat de un grupo de militares retirados en el que comentaban la necesidad de “fusilar” a “26 millones de hijos de puta”. En concreto, quienes no piensan como ellos. El líder de los populares, Pablo Casado, respondió este jueves con un “muchas gracias”, cuando le preguntaron por ello .

El problema es que tras las declaraciones de Gamarra, la secretaria de Organización de los populares, Ana Beltrán, ha seguido este viernes la línea escapista y dubitativa de Casado: “Independientemente de lo que hayan dicho, que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, por supuesto, y sobre todo en alguna terminología, a mí lo que me parece importante es resaltar la labor que hace el Ejército español”, ha respondido en una entrevista en TVE.

Vox zanja el tema: “Es evidente que rechazamos eso”

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado más contundente que su colega Casado para desmarcarse de los mensajes que el ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía por si fueran constitutivos de delito, y que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, considera que atentan contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

“Es tan evidente que rechazamos eso, que no doy ni un solo titular, ni entramos al trapo de lo que quiere el PSOE: nosotros lo que condenamos es que el PSOE esté gobernando con ETA, que asesinó a miles de españoles [las víctimas confirmadas según Interior son 855] durante tres décadas de terrorismo. No entramos en las provocaciones ni en el trapo del PSOE, no caemos en trampas”, insistió tras una reunión con empresarios.