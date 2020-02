Los políticos de España, campeones en la negación de la voz emigrante

miriam-doerr via Getty Images

Tontos no son, vaya por delante.

Los del partido xenófobo fueron los únicos que votaron en contra. ¿Os sorprende? A mí no, pero tampoco echo de menos, ni ansío su apoyo. Curioso que desde que aprobaron el voto rogado en enero de 2011, cuando viajaban los representantes políticos al exterior, todos, absolutamente todos, estaban en contra de esta discriminación a la hora de votar, pero han tardado ocho años en empezar el camino a derogarlo.

Nadie se queja porque no haya NINGÚN partido en el arco parlamentario español que se preocupe de verdad por la emigración. No lo hay, por mucho que en los próximos meses viajen a Argentina, Uruguay y Brasil a hacer campaña para las elecciones de Euskadi y Galicia.

En sus cuatro horas y media de comparecencia el pasado jueves, aparte de dar una lección magistral de como presentar información de una manera muy didáctica (ojala el resto de ministros pasados y futuros estuvieran a esta altura), se dejó claro que los emigrantes valemos 12 minutos de su discurso. Y no le culpo a él, vaya por delante, sino a todos los partidos políticos presentes, que no dedicaron ni un segundo en nuestro colectivo en sus preguntas.

José Luis Escrivá, del que no se duda de su pasado profesional, es perfecto para que impulse cambios en la poca estructura de ayuda a la emigración, y tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez se encogerán de hombros y dirán que no es de su partido, no asumiendo los cambios por los que nos pueda llevar, y cómo afectará, o mejor dicho afecta ya, a la representación de los que estamos fuera.

Quizás debería llamarse de Exclusión, ya que desde el primer día en la Migraciones ha quedado claro que la parte de la E-Migraciones no importa mucho y nos excluyen.

Pero oigan, que las migajas que daban de vuelta a la emigración podrían retirarse completamente; total, eran una partida de unos 65,3 millones de euros para la atención de emigrantes españoles en el exterior, incluyendo prestaciones, atención sanitaria y apoyo al retorno. 65,3 frente a 10.864.

No nos dejan votar, no tenemos voz, no influimos.

El ministerio que acoge a los emigrantes nos ha cerrado un poco más las puertas con cada uno de los nombramientos. Todos los perfiles son números unos en el área de inmigración, pero ni uno solo de estos perfiles muestra que nos estén teniendo en cuenta.

Al no haber voces críticas y quejas, facilitamos que los recursos a un colectivo que no puede defenderse vayan disminuyendo.

Hace 611 días desde que nos reunimos en Madrid el 25 y 26 de junio de 2018 el Pleno del CGCEE. El Pleno de 2019 desapareció del mapa político y agenda de intereses de España de un plumazo. ¿Fue este el último pleno del único foro que da voz a la emigración?

Espero que no, y espero tener la oportunidad de pedir explicaciones como español de pleno derecho por su falta de interés y por seguir negándonos la voz… o que me digan de una vez que no tengo los mismos derechos.