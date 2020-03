Los que mandan en España durante el estado de alarma

En concreto, el decreto nombraba a una serie de personas como las máximas autoridades durante esta crisis: “bajo la superior dirección” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son “autoridades competentes delegadas en sus áreas de responsabilidad” los ministros de Defensa ( Margarita Robles ), Interior ( Fernando Grande-Marlaska ), Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ( José Luis Ábalos ) y Sanidad ( Salvador Illa ). Y va más allá: en el caso del resto de responsabilidades que no estén en estos ministerios recaerá la autoridad delegada siempre en Illa.

Vivimos una guerra. Sin armas, pero sanitaria. España, en estado de alarma desde el pasado sábado ante la pandemia del coronavirus. Un país encerrado en sus casas, como mínimo quince días y que vive bajo unas medidas que no se habían visto durante nuestra etapa democrática, desde que sólo se puede salir de casa por causa de fuerza mayor e individualmente hasta el cierre de colegios y el control de las fronteras terrestres.

Ellos son los principales rostros de control del país, en una estructura que en un primer momento no contemplaba a ninguno de los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera) ni a ningún miembro de UP (no tienen ninguno de los considerados ministerios de Estado).

Pero Iglesias ha estado luchando internamente estos días y ha logrado que Defensa ordene una instrucción para que él tenga el mando del operativo de protección de las personas sin hogar y Sanidad se sumaba este jueves dando otra para delegar en el líder de UP la coordinación de los servicios sociales, teniendo a sus órdenes en esta materia a todas las administraciones autonómicas y locales.

El Ejecutivo también ha blindado la presencia de Iglesias en la comisión que controla al CNI a través del decreto de medidas urgentes, con una modificación en una disposición sobre la ley que regula los servicios secretos. Hasta ahora solo podía figurar un vicepresidente, esto ha despertado fuertes críticas por parte del PP y de Vox.

A ellos los estamos viendo a lo largo de estos días en comparecencias y en la comisión de seguimiento de la crisis, en la que han incorporado a sus principales ‘técnicos’, que ya se han hecho conocidos para todos los españoles por sus ruedas de prensa diarias por la mañana en La Moncloa para informar de la evolución de la pandemia.

Los técnicos que dan la cara

Este grupo del máximo nivel de responsabilidad está formado por Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias), Miguel Villaroya (jefe del Estado Mayor de la Defensa), José Ángel González (director operativo adjunto de la Policía Nacional), Laurentiño Ceña (director operativo adjunto de la Guardia Civil) y María José Rallo (secretaria general de Transportes). Todos ellos, junto a los cuatro ministros, forman el comité técnico de gestión de la crisis, que también se reúne a diario a primera hora bajo la supervisión de Sánchez.