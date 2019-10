Los sueños de una niña futbolista en Níger

La infancia tampoco ha sido fácil para Pascaline. Sin embargo, en su mirada no hay lugar para la derrota. Es la más pequeña de tres hermanos, que ya no viven con ellos. Su hermana mayor se casó y tiene una peluquería en Niamey, y su hermano vive de la construcción cuando tiene trabajo.

Su madre, Biba, cocina dulces locales en la calle y los vende a los vecinos. Durante el resto del día se ocupa de la casa. Henri, el padre, era soldador, pero tuvo que trasladar su negocio y tiene pocos clientes.

La televisión está encendida. Hablan del Fútbol Club Barcelona. Pascaline se sabe el nombre de cada estrella del equipo español. Su madre suspira y sonríe cuando su hija cuenta su sueño de jugar en España o en Estados Unidos.

Pascaline no tuvo mucho tiempo para ser niña. Cuando tenía 11 años, sus padres la sacaron de la escuela debido a las dificultades económicas. “Fue duro dejar el colegio y a mis amigos. Pero lo único que me hizo feliz durante ese tiempo fue jugar al fútbol”, recuerda. “Desde que me obligaron a trasladar mi taller empecé a tener problemas en casa. La mensualidad escolar era demasiado para nosotros. No podíamos permitírnoslo. Fue duro, pero no tuvimos otra opción”, asegura el padre.

Durante los días de mercado, el calor era insoportable. Pascaline y otros niños vendían agua a los vendedores del Gran Mercado. Lo máximo que llevaba a casa eran unos 3 dólares.