Los transportistas que harán huelga no presentaron ni una denuncia por el motivo que harán huelga

La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha devuelto los temores de una huelga que cause problemas en la cadena de distribución y suministros , a las puertas de la campaña comercial del Black Friday y Navidad, pero también con preocupación en el sector primario y los productos perecederos. El colectivo, conformado principalmente por autónomos y pymes, acordó un paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo en protesta para que se cumplan las leyes de costes y de carga y descarga.

No obstante, y según ha publicado este jueves El País, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) no ha recibido ninguna denuncia formal de ninguna empresa de transportes por incumplimiento de esa norma que impide trabajar a pérdidas. El MITMA solo ha recibido 88 denuncias anónimas en el buzón dispuesto para este asunto. No hay ni una sola formalizada por una empresa contra un cargador (es decir, aquellas empresas que les encargan el porte) de acuerdo al procedimiento administrativo oficial.