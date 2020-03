Es casi imposible contagiarse de coronavirus en el metro o el autobús

El ‘efecto coronavirus’ ha disparado todas las alarmas entre la población, hasta con los gestos más habituales. Que alguien tosa en el metro o en el autobús provoca ya el sobrecogimiento en no pocos pasajeros. Los geles desinfectantes se han agotado en muchos establecimientos, no quedan mascarillas en las farmacias y cada día se habla de nuevos contagios. La preocupación, sustentada en factores no del todo ciertos, va en aumento.