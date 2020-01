El grave insulto de Jiménez Losantos al ministro Garzón en 'Mi Casa Es La Tuya'

Federico Jiménez Losantos, presentador de EsRadio, fue el invitado del programa Mi Casa Es La Tuya de Telecinco, presentado por Bertín Osborne, quien entrevistó al periodista en casa del locutor.

Durante la entrevista, Osborne quiso saber qué le queda a Losantos de su pasado comunista.

“Ni la ropa interior”, la verdad, ironizó el periodista, quien aprovechó para cargar contra los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición.

“Me quedan las lecturas, es decir, la vacuna. Yo, a diferencia de los de Podemos, sí me he leído los clásicos del marxismo. Yo sí sé lo que es el comunismo. Ellos no, son de medio pelo, no se saben ni lo suyo”, dijo Losantos.

Después de un intercambio de frases sobre Venezuela con Osborne, Losantos volvió a la carga, esta vez, contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

“Si hay un tío que ahora ya es ministro de Consumo. Niño bien, claro. Porque para ser comunista hay que ser millonario y si quieres ser millonario hazte comunista”, dijo el locutor entre las risas de Osborne.

Entonces, Losantos insultó al ministro: “Garzón, que es un lerdo total, este se fotografía con una camiseta de la RDA, de la Alemania oriental, donde disparaban a la gente por la espalda por querer saltar el muro. Un tío que vive en una democracia occidental. Y encima quieren dar clases de democracia esta gentuza”.

“Y encima dan lecciones”, apoyaba Osborne.

Pincha aquí para ver el momento completo, a partir del minuto 40:00.