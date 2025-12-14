Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El alcalde socialista de Montemayor (Valladolid) se da de baja del partido: "Es una decepción total, me duele el PSOE"
Pese a su baja como militante, Serna ha asegurado que la gestión del Gobierno municipal continuará con normalidad.

El alcalde socialista de la localidad vallisoletana de Montemayor de Pililla, Noel Serna, ha decidido darse de baja como militante del PSOE en medio de la crisis que atraviesa el partido por los presuntos casos de acoso sexual y corrupción. El regidor ha dicho que su marcha es una "decisión personal", que ha tomado motivado por la "decepción total" que le ha generado esta situación.

Lo ha hecho en declaraciones a Europa Press, donde ha explicado que se trata de una decisión tomada tras veinte años de militancia, y ha reconocido que todo lo ocurrido le "molesta y duele mucho".

El alcalde, que también ocupa el cargo de secretario general del PSOE en la localidad, ha señalado que su salida está relacionada con la reciente dimisión del exsenador por Valladolid Javier Izquierdo. "Ya está bien, hay que decir hasta aquí", ha afirmado. Pese a su baja como militante, Serna ha asegurado que la gestión del Gobierno municipal continuará con normalidad.

