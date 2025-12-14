Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El presidente de los obispos pide moción de censura o elecciones: la réplica de Sánchez no la han visto venir ni en el Vaticano
Política
Política

El presidente de los obispos pide moción de censura o elecciones: la réplica de Sánchez no la han visto venir ni en el Vaticano

"Cuando gobierna la derecha no dice...".

Sergio Coto
Sergio Coto
Pedro Sánchez, que podría estar imitando la celebración de Lionel Messi o hablando con Dios, pero se dirige a la gente.
Pedro Sánchez, que podría estar imitando la celebración de Lionel Messi o hablando con Dios, pero se dirige a la gente.EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su acto de campaña del PSOE en Extremadura para responder a las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, con las que ha defendido que el futuro de España pasa por tres opciones: cuestión de confianza, moción de censura o elecciones anticipadas.

En una entrevista en el diario La Vanguardia, Argüello ha reiterado este domingo lo que ya dijo el pasado mes de julio. "En julio me pronuncié en esos términos después de visitar el Congreso de los Diputados. Queríamos, con Cáritas, impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes, pero no prosperó", ha contado.

El presidente de los obispos ha defendido que desde el grupo socialista se les dijo que 'la situación está bloqueada' y ha justificado que "hoy se confirma ese diagnóstico". "La situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo que dije en julio: cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución", ha razonado.

Tras estas palabras, Sánchez ha querido replicar a Luis Argüello y lo ha hecho de forma muy contundente. "El presidente de la Conferencia Episcopal hoy dice que España tiene tres opciones: moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral. Eso dice el presidente de la Conferencia Episcopal", ha señalado. 

"Resulta curioso. Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha expresado.

Pero Sánchez le ha propuesto a Argüello una cuarta opción. "La opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste", ha expuesto, antes de aumentar el tono por la petición.

"El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país", ha sentenciado el líder del Ejecutivo, en una réplica que no se ha visto venir ni en el Vaticano. 

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 