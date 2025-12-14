El presidente de los obispos pide moción de censura o elecciones: la réplica de Sánchez no la han visto venir ni en el Vaticano

Pedro Sánchez, que podría estar imitando la celebración de Lionel Messi o hablando con Dios, pero se dirige a la gente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su acto de campaña del PSOE en Extremadura para responder a las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, con las que ha defendido que el futuro de España pasa por tres opciones: cuestión de confianza, moción de censura o elecciones anticipadas.

En una entrevista en el diario La Vanguardia, Argüello ha reiterado este domingo lo que ya dijo el pasado mes de julio. "En julio me pronuncié en esos términos después de visitar el Congreso de los Diputados. Queríamos, con Cáritas, impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes, pero no prosperó", ha contado.

El presidente de los obispos ha defendido que desde el grupo socialista se les dijo que 'la situación está bloqueada' y ha justificado que "hoy se confirma ese diagnóstico". "La situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo que dije en julio: cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución", ha razonado.

Tras estas palabras, Sánchez ha querido replicar a Luis Argüello y lo ha hecho de forma muy contundente. "El presidente de la Conferencia Episcopal hoy dice que España tiene tres opciones: moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral. Eso dice el presidente de la Conferencia Episcopal", ha señalado.

"Resulta curioso. Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha expresado.

Pero Sánchez le ha propuesto a Argüello una cuarta opción. "La opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste", ha expuesto, antes de aumentar el tono por la petición.

"El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país", ha sentenciado el líder del Ejecutivo, en una réplica que no se ha visto venir ni en el Vaticano.