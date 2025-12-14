Sánchez descarta el adelanto electoral tras los escándalos: "Merece la pena gobernar en circunstancias complejas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido su primer acto público, en plena campaña electoral en Extremadura, tras los escándalos de casos de acoso dentro del PSOE y varias detenciones por presunta corrupción, y ha defendido que, para él, "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias".

En un acto junto al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, el líder del Ejecutivo ha reconocido que en el partido se han cometido errores. "Habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar lo importante. Todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del PSOE", ha defendido.

También ha querido responder al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. "El presidente de la Conferencia Episcopal dice que España tiene tres opciones: moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral (...) Lo que le digo es que hay una cuarta opción. La opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste", ha destacado.

Sánchez ha justificado que desde el Gobierno defienden "lo mismo en Gaza, Ucrania y Sudán". "Gobernar es un honor y en un momento como este, mucho más. Gobernar es dar la cara. Es estar a las duras y a las maduras. Es afrontar los problemas y dar soluciones. No es imponer la ley del silencio, mirar hacia otro lado. Para eso ya tuvimos al señor Rajoy", ha criticado.

"Os lo digo en serio. Esta actitud de afrontar los debates, de proponer soluciones, de optar por la verdad, aunque duela, y de plantear soluciones, aunque sean difíciles, a nosotros, como partido, nos hace mejores. Eso hace que España sea un país mucho mejor que el que heredamos en 2017", ha señalado.

El líder Ejecutivo ha defendido que las conquistas sociales han llegado "de la mano del PSOE" y ha asegurado que no hay que olvidar que "el socialista no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta". "El que siempre se levanta", ha reiterado.

Sánchez también ha destacado que este Gobierno "actuamos con contundencia y con transparencia". "Al igual ocurre con la corrupción. Es una traición al PSOE y a los principios del PSOE. Pero la diferencia entre el PP y nosotros es que cuando desgraciadamente sufrimos un caso de corrupción en nuestro partido, actuamos con contundencia y extirpamos de cuajo ese caso de corrupción", ha expuesto.

"Por lo tanto, compañeros y compañeras, sí, merece la pena gobernar en circunstancias complejas, porque les está rentando a los españoles y españolas que gobierne el PSOE con esta coalición progresista. Es verdad que las cosas están más caras. No es suficiente aumentar el SMI un 61%, ni revalorizar las pensiones respecto al IPC", ha explicado.