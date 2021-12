Lotería de Navidad 2021: ¿cuánto se lleva Hacienda? ¿cómo se cobran los premios?

La tributación afecta a cada premio de forma individual, por lo que en el caso de que una misma persona resultase agraciada con varios o distintos números a efectos de retención no se contabilizaría sobre la suma total. Por ejemplo, en el poco probable escenario de que una misma persona se llevase tres cuartos premios (recordemos, cada uno de 20.000 euros), no habría que aportar nada a Hacienda.

¿Y si se me ha roto el décimo?

Que no cunda el pánico. Si un décimo o resguardo premiado se ha deteriorado habrá que acudir a un punto de venta de Loterías para rellenar el formulario de solicitud de pago y dejar el décimo que será remitido a Loterías para ser examinado y que se valide su autenticidad.

Lógicamente, para evitar este tipo de situaciones es mejor guardar bien cada décimo y procurar no doblarlo o llevarlo de cualquier forma en el bolsillo. No obstante, no siempre es así. En situaciones extremas, como que el boleto haya pasado por la lavadora, es aconsejable no tratar de reconstruirlo pegándolo, sino que es mejor recoger todos los fragmentos con cuidados y almacenarlos en un sobre o envase plástico.

¿Qué hago si me han robado el décimo o lo he perdido?

Tanto si se ha perdido el boleto como si ha sido robado, es fundamental acudir a la Policía Nacional, Guardia Civil o un juzgado y tramitar la correspondiente denuncia en cuanto se tenga constancia. Además, tendrá que asegurar que fue adquirido, por lo que nunca está de más guardar el recibo de compra. Es muy importante realizar este trámite antes de la celebración del sorteo para dejar constancia de la sustracción si resulta premiado e impedir el cobro. Para ello hay que notificarlo cuanto antes a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Se pueden compartir décimos y es seguro hacerlo?

Sí, es posible compartir décimos, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones. El primero es que se trata de un documento al portador, por lo que si el décimo ganador se comparte habrá que identificar a todos los participantes en el caso de premios superiores a 2.500 euros. Deberá hacerse en las entidades financieras autorizadas a la hora del cobro.

Sobre la seguridad a la hora de compartir décimos hay varias posibilidades, pero ninguna cuenta con una total garantía en un hipotético proceso judicial. Lo más recomendable y efectivo es dejar constancia por escrito. Para ello cada una de las personas debe contar con una fotocopia del boleto compartido (con ambas caras). En ese documento hay que estipular el nombre, apellidos, DNI de todos los participantes, así como la cantidad que juega cada uno (el dinero que ha aportado). Además, debe estar firmada por el miembro encargado de depositar y guardar el décimo en cuestión.

En los últimos tiempos han surgido otras formas relacionadas con el ámbito digital, pero no son tan seguras como la anterior. No obstante, se ha popularizado el sistema de los grupos de WhatsApp en los que además de compartir las fotografías de los décimos adquiridos queda constancia de la cantidad aportada por cada integrante. Si se opta por esta vía, es conveniente que se realice un documento con los mismo datos que el físico antes mencionado, además de que se adjunten los comprobantes de pago de cada boleto.