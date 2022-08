Macarena Olona convoca su primer acto tras dejar la política e invita a hacer el Camino de Santiago con ella

La exdiputada de Vox Macarena Olona reaparecerá en público tras dejar la política por motivos de salud. La que fuera cabeza de lista en las elecciones andaluzas ha anunciado que hará el Camino de Santiago e invita a sus seguidores a acompañarla a partir del 29 de agosto, el lunes próximo.

Olona reapareció en Twitter este domingo, tras casi un mes sin comentar nada desde que el 29 de julio anunciara su adiós a Vox y a la política. “Con cada mensaje, palabra de aliento, abrazo, estáis marcando mis pasos. Voy de vuestra mano. Camino a vuestro lado. Donde quiero estar”, escribió, agradeciendo los apoyos recibidos.

Un día más tarde ha publicado otro mensaje, esta vez en Instagram, reiterando su agradecimiento “por cada mensaje, palabra de aliento, cada abrazo” que ha recibido desde que anunció su “obligada parada en la política por el peor motivo, la salud”. “Os lo aseguro, habéis marcado mi camino desde entonces. Me habéis acompañado. He sentido que no caminaba sola y que vosotros me llevabais de la mano”, ha añadido en el mensaje que ella misma ha compartido luego en Twitter.