Una manifestante contra el Gobierno: "Voy a convocar una manifestación para nombrar San Francisco a Franco"

Son muchos los ciudadanos que en varios barrios de Madrid han salido de sus casas para protestar contra la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis del coronavirus.

Saltándose en muchos casos las normas del estado de alarma, estos manifestantes han ocupado las calles de barrios adinerados de la capital como el de Salamanca.

En la calle Núñez de Balboa de este barrio, que ha sido epicentro de las protestas, una mujer hacía este viernes declaraciones a Cuatro, que fueron emitidas este sábado a mediodía en el informativo de la cadena de Mediaset.

Con abrigo de piel, gorro oscuro y mascarilla, se sinceraba: “En la época de Franco, nunca en la vida me encerraron en casa, en 70 años que tengo, jamás me hicieron quedarme en casa encerrada, ni me prohibieron hablar [lo dice hablando a la tele] ni me prohibieron pasear [lo dice desde la calle]. Yo le digo, después de esta manifestación, voy a convocar una para nombrar San Francisco a Franco, porque lo merece”.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace, a partir del minuto 27:20.

El momento ha sido muy comentado en las redes sociales: