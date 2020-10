Manuela Carmena, sobre la petición de Ayuso: "No da más que risa"

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, no se ha cortado a la hora de valorar la última intervención de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se reunió este miércoles con los presidentes de las dos Castillas para acordar el cierre o no de las tres autonomías de cara a los puentes. Tras el encuentro, los presidentes castellanos anunciaron el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre pero Ayuso se desmarcó con que pedirá a Pedro Sánchez cerrar “por días”.

En una tertulia en Hora 25 de la Cadena SER, la periodista Pepa Bueno señaló que Ayuso “no se apea de la confrontación”, valoración a la que Carmena se sumó de esta manera: “Además de que no se apea son una serie de ridiculeces. Yo es que no puedo decir otra cosa, es que no da más que risa”.