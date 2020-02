María Pombo: "La gente debe pensar que soy nieta de Franco o mujer de Abascal"

David Benito via Getty Images

María Pombo es una de las influencers del momento, tal y como atestiguan sus 1,3 millones de seguidores en Instagram. La joven es bloguera, estudió Turismo y, desde que abrió su cuenta en la red social en 2012, no ha dejado de recibir likes. Y críticas. Por, entre otras cosas, su opinión sobre el aborto: “Si eres responsable o maduro para tener relaciones sexuales también tienes que serlo para asumir las consecuencias. Abortar significa perder una vida”, dijo. Pombo también fue relacionada con Vox al acudir en enero a la convocatoria de una concentración del partido de ultraderecha por la Unidad de España. No todo han sido reproches: la joven de 24 años también ha sido noticia por su esperada boda con Pablo Castellano,

Se convierte en tendencia una opinión personal de una #influencer sobre el #aborto. Seguro que ella (Maria Pombo) no quería que tuviese esta repercusión y seguro que estas perdiendo seguidores, pero la fama es así... pic.twitter.com/TFfC8WUfqP — ΛLΣX (@marasfero) July 17, 2018

De todo ello habla este martes con El HuffPost, tras la presentación de la cuarta temporada del programa de laSexta Viajeras con B, en el que varias celebrities —María Pombo, Ana Milán, Sílvia Abril, Amaya Valdemoro, Marta Torné y Patricia Pérez— realizan el viaje de sus sueños en la nueva edición

del programa de la agencia B the travel brand, producido por el Grupo Secuoya. Pombo eligió viajar a Kenia (África). Una elección que, también, le ha generado multitud de críticas. ¿África? Ha sido una experiencia diez. Increíble. Algo que yo nunca había hecho porque no he hecho tele en la vida y fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Nunca habías estado en África. No, nunca. Planeo volver Porque me encantó. Me pareció impresionante. Era un país que tampoco me llamaba mucho la atención, pero todo el mundo me dijo que lo eligiese y que era muy bonito. Y es verdad. A los dos días me enamoré.

Si la gente quiere relacionar eso con Vox o con ser facha que lo hagan

¿Y después de África? Por ahora me apetece quedarme en Madrid, que tengo muchos proyectos y trabajo. Y al final si viajas mucho no tienes una rutina y me apetece un poco de rutina y centrarme en mis proyectos. Pero si tuviera que hacer un viaje visitaría a algún amigo, iría a México, donde haya sol. Igual que a Dulceida, se te ha criticado mucho por tus fotos con niños africanos Sí. Pero eso ya lo sabía. De hecho, cuando me vi con la organización y me dijeron que íbamos a visitar una asociación de niños les dije que nos iban a criticar. Además, no son niños pobres y desgraciados, sino que tienen sus estudios y llegan a ser médicos y profesores. Pero preferí vivirlo y que me cayesen críticas porque es la crítica fácil. Yo no fui ni a regalar cosas ni a enseñar la pena que me daban los niños. Al revés, son niños superfelices que tienen muchísimas ganas de comerse el mundo y llegar lo más lejos posible. Es enriquecedor para uno mismo porque alucinas con las oportunidades que tenemos nosotros en un país como España y no las aprovechamos tanto como niños que apenas tienen oportunidades y llegan lejísimos.