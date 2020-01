Mariló Montero critica el pin antifascista que ha llevado Pablo Iglesias: "Es premeditado"

Acto seguido, Montero ha criticado que desde Todo es mentira hiciesen un vídeo en el que se afirmaba que con Vox volvía el espíritu de la Reconquista. “Se incentiva mucho el miedo social”, ha asegurado del vídeo en el que se hablaba del partido de extrema derecha.

“A ver si hacemos un vídeo de ese pin que llevaban los que estaban en ese campo de concentración, asesinado y matados. Creo que no es ni para bromear. Es que Pablo Iglesias y Garzón han ido con ese pin en la solapa. Además de comprarse una chaqueta nueva, han tenido el tiempo y la premeditación de ver ‘qué me pongo mañana’. Y se han puesto para hoy, en que ha sido oficialmente nombrado ante el rey de España vicepresidente del Gobierno español un pin antifascista. Es premeditado. Yo creo que no ha comprado una chaqueta con el pin puesto”, ha afirmado.