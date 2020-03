Más que nunca, una economía para las personas

Por eso, el Gobierno de España ha aprobado un importante paquete, con la mayor inyección económica de la historia de nuestro país, 200.000 millones de euros, para que nadie quede atrás. Abordando de forma global las necesidades de nuestras empresas, familias, trabajadores y autónomos. Pero también de las trabajadoras del hogar, de personas que han agotado la prestación por desempleo, de los arrendatarios o de los cuidadores de personas dependientes.

La última de las medidas, aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, es una línea de avales para apoyar a autónomos y pymes para paliar los efectos, garantizar la liquidez, mantener la actividad económica y evitar la destrucción de empleo. Pero este Gobierno es consciente también de la necesaria respuesta social a esta crisis invirtiendo para minimizar el impacto en todo el conjunto de la sociedad, sobre todo, en aquellas personas y familias más vulnerables, con 300 millones de euros para atender y dar una respuesta urgente a las necesidades de familias numerosas con bajos ingresos, familias monomarentales, las víctimas de violencia de género, nuestros mayores o las personas dependientes.

Propuestas todas ellas, que no serán las últimas, pues el Gobierno ya está trabajando en nuevas medias, que acompañan a las que cada día se toman en el ámbito sanitario porque de esta crisis solo podremos salir más fortalecidos si protegemos a todos los ciudadanos, no solo en el ámbito sanitario, sino también económica y socialmente. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una prioridad, proteger los derechos y garantizar las necesidades de los españoles. Y un objetivo, no permitir que ninguna crisis vuelva a pasar, con recortes, por encima de las personas como vivimos no hace demasiados años.