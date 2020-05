Matías Prats, 'trending topic' por lo que ha hecho durante esta entrevista a Pablo Iglesias

Iglesias ha asegurado que no se puede oponer “recuperación económica y salud” y que habrá recuperación econmómica “en la medida en la que seamos capaces de poner límite a la emergencia sanitaria”. Por eso, ha pedido al periodista “muchísima prudencia”.

Aun así, ha reconocido que “el Gobierno no lo ha hecho todo bien”. “Hemos hecho cosas mal y haremos cosas mal en el futuro porque somos humanos. Y cuando uno hace las cosas mal tiene que disculparse”, ha reconocido Iglesias, quien ha puesto en valor, sin embargo, que el Ejecutivo ha “hecho bien” en “hacer caso a los epidemiólogos” y poner en marcha un “escudo social” para los más vulnerables.

Tras esta larga contestación, Prats ha insistido: “Me está reconociendo que no se supo responder en esas semanas cruciales cuando la OMS nos avisa el 30 de enero que viene una enfermedad muy grave. El 24 de febrero, prepárense para una pandemia. Hasta el 14 de marzo no se cierran los colegios. No supimos reaccionar”.

“Como sabes, Matías fuimos el país que tomó medidas más estrictas”, ha contestado Iglesias, quien, sin embargo, ha admitido que eso “no es excusa”. “Si pudiera volver atrás en el tiempo y supiéramos lo que iba a significar esta pandemia, creo que a todos nos hubiera gustado actuar antes”, ha afirmado.

El vicepresidente cree que “en esto es clave no hacer política, porque ni los partidos ni los medios de comunicación fueron capaces de prever algo que era muy difícil de prever”. “Este Gobierno actuó de manera muy estricta antes que otros gobiernos que esperaron para llevar a cabo medidas restrictivas”, ha dicho Iglesias, que ha reconocido que no fueron “capaces de dimensionar lo que se nos venía encima”.