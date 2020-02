Mi hermano se suicidó, así que sé cuánto importan las palabras

En la web de Samaritans hay consejos para evitar más tragedias de este tipo, consejos que algunos medios como el Daily Mail y The Sun decidieron ignorar cuando publicaron en portada el método concreto del suicidio de Caroline Flack el miércoles. The Sun, el mismo periódico que no tardó en publicar varias noticias sobre la tristeza que sentían por la muerte de su amiga y en las que le echaban la culpa al trato que había recibido de la Fiscalía General del Estado. The Sun, el mismo periódico que dirige una campaña continua de prevención de suicidios llamada You’re Not Alone (No estáis solos).