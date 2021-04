Miguel Bosé reniega del PSOE y responde a la pregunta de a quién votaría hoy

El cantante Miguel Bosé ha renegado de haber apoyado durante años al PSOE y ha subrayado que lo hizo porque no tenía la información que posee hoy.

En su sonada entrevista en Lo de Évole, el periodista le ha preguntado directamente si ahora no votaría al PSOE. “No, jamás. Me he vuelto más lucido”, ha replicado él. A la cuestión de a qué partido apoyaría ahora, Bosé también ha sido claro: “No votaría a nadie, creo que en el panorama político no hay personas que estén a la altura en llevar una democracia, de pensar en el ciudadano”.

El músico ha desvelado que en las últimas elecciones sí voto, pero lo hizo en blanco. “Ejerzo mi derecho y obligación”, ha argumentado antes de recordar que él apoyó a “un proyecto maravilloso”, que era el de Felipe González. “Pero después se acabó”, ha subrayado.

En ese punto, Évole le ha recordado que también apoyó después a José Luis Rodríguez Zapatero. “Seguí por lealtad. No me arrepiento, seria de necio decir me arrepiento”, ha respondido.

″¿Volvería a hacerlo con la información que tengo hoy? Jamás. Hoy, si llego a tener la información que tengo hoy, no hago eso”, ha asegurado antes de gritar que a él lo que le molesta es “el sistema entero”, en el que engloba a “demócratas, republicanos, izquierdas, derechas, y la madre que los parió”.

“No hay nadie que se salve. Yo quiero un mundo nuevo”, ha afirmado. Y ha dicho que el tema de coronavirus “sale de un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos”.

“Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes”, ha afirmado.