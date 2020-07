Miguel Ríos define con dos palabras el ascenso de Vox en España

El cantante granadino Miguel Ríos valoró este miércoles en una entrevista concedida al diario El Mundo una de las noticias políticas del último año: la irrupción en el Congreso del partido ultraderechista Vox.

El artista fue preguntado por su opinión sobre el ascenso de la formación de Santiago Abascal tanto en España como en su ciudad natal, Granada. Ríos fue muy claro en su respuesta, en la que, tras repetir la pregunta, solo necesitó dos palabras para contestar: “Una putada”.

Ríos también tuvo que valorar la gestión de la crisis del coronavirus que había hecho el Gobierno que preside Pedro Sánchez: “Por primera vez nos damos cuenta, de verdad, qué es la globalización. Nos damos cuenta de que la deslocalización tiene su precio en vidas”.

“Que el desmantelamiento de lo público cuesta vidas. Que no teníamos la mejor sanidad del mundo, porque no invertimos en ella como los que sí la tienen, y eso costará un pastón y un retroceso de años, que volverán a pagarlo los que menos tienen y deben. Por lo demás, the kids are alright. Se ha hecho lo que se ha podido. En algún país hasta han recetado lejía para combatir el ’bicho”, sentenció.

Además, definió los fallecimientos de mayores en residencias como “la mayor tragedia que hemos vivido en nuestra historia democrática”.