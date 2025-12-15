La medida que ha tomado Carrefour con el paquete de salmón ahumado dice mucho de la situación actual de España

El tuit de @teresezzz con el producto que ha visto protegido en un Carrefour.

En los últimos años cada vez es más habitual ver en los diferentes supermercados nuevos productos que están protegidos con el sistema antirrobo para que, en caso de que alguien decida llevárselos sin pagar, comiencen a pitar al pasar por los controles que hay en las puertas.

Sin embargo, lo que antes se quedaba únicamente para aquellos productos más caros y con un valor alto, ahora han llegado hasta aquellos que cuestan mucho menos, tal y como se ha vuelto a comprobar en las últimas horas.

Ha sido la usuaria de X @teresezzz la que ha compartido en su perfil de la red social tradicionalmente conocida como Twitter lo que se ha encontrado en un Carrefour. Su imagen ha llamado mucho la atención y no ha tardado en hacerse viral acumulando miles de reproducciones y de interacciones.

"Rarete este juego de la Play 2", ha escrito la joven usuaria, mientras mostraba una imagen de un paquete de salmón ahumado noruego, que estaba descontado un 30%, y que tenía un sistema antirrobo que es más típico de los videojuegos o algunos discos que de uno de estos sobres.

"Hacía mucho que no iba al Carrefour y no os puedo explicar la cara que se me ha quedado al ver el nivel de protección para 100 gramos de salmón ahumado a punto de caducar jahsjsjshs", ha reconocido la usuaria en una segunda publicación.

Se ha hecho viral

Sus tuits se han hecho virales con más de 700.000 reproducciones, 2.000 me gusta y más de un centenar de compartidos. Además, también ha obtenido numerosas respuestas como de otros tuiteros que han mostrado otros productos que también tienen este tipo de sistemas.

Por ejemplo, como se puede ver en la imagen del tuitero @MikuLerda, un bote de piñones españoles que vale 7,29 euros también está protegido con uno de estos sistemas.