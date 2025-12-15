Australia investigó a uno de los atacantes de Sídney en 2019 pero no vio "indicios de amenaza"

Un canguro de peluche, colocado en en un monumento conmemorativo para recordar a las víctimas en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

El ministro del Interior de Australia, Anthony Burke, ha declarado esta madrugada que el atacante de 24 años que asaltó junto a su padre, fallecido, la playa de Bondi, en Sídney, dejando al menos 15 muertos, apareció en el radar de los servicios de seguridad en 2019, pero ha señalado que en ese momento "no había indicios de ninguna amenaza".

"El hijo llamó la atención por primera vez en octubre de 2019. Fue examinado sobre la base de su asociación con otros y se evaluó que no había indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que participara en actos de violencia", ha afirmado al ser preguntado sobre su investigación por parte de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), en una rueda de prensa en la que ha evitado calificar este dato como un fallo.

Burke ha informado asimismo que el joven, que se encuentra hospitalizado y bajo custodia policial, tiene nacionalidad australiana, mientras que el padre -un hombre de 50 años ahora fallecido que tenía licencia de armas- llegó al país en 1998 con un visado de estudiante.

"El padre llegó en 1998 con un visado de estudiante, en 2001 obtuvo un visado de pareja y, desde entonces, después de cada viaje al extranjero, ha tenido visados de residente de retorno, lo que ha ocurrido en tres ocasiones", ha declarado el político, si bien ha evitado pronunciarse sobre su origen al ser preguntado sobre si el hombre procedía de Pakistán.

Las autoridades australianas no han revelado las identidades de los asaltantes, si bien medios locales como ABC News han señalado que se trata de Sajid (50) y Naveed Akram (24).

Desarmados por un "héroe"

El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano, dijo un familiar. Identificado por medios australianos como Ahmed al Ahmed, de 43 años, se escondió el domingo detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba a los transeúntes en la popular playa de Bondi.

"Es un héroe al 100 %", declaró Mustafa, un primo de Ahmed, al canal australiano 7 News.

El familiar dijo que Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería, permanece hospitalizado tras ser operado por heridas de bala en el brazo y en la mano.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (diez horas menos en Madrid) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país. Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. Hasta 14 personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

La valiente reacción de Ahmed ha sido alabada en las redes sociales y por políticos tanto dentro como fuera del país oceánico. Por eso, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al hombre como "una persona muy, muy valiente" que probablemente "salvó muchas vidas", durante una recepción navideña en la Casa Blanca. Por su parte, Chris Minns, el líder político de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, dijo que Ahmed es "un auténtico héroe".