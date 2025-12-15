Le comentan a Santiago Segura que se percibe que intenta huir de la polarización política y él responde de una forma muy razonada

El actor y director de cine Santiago Segura llega a estas Navidad en un magnífico estado de gracia y como uno de los protagonistas indiscutibles de estas fechas gracias, por un lado, a su participación en la película de Netflix La navidad en sus manos 2 y, por otro, a estar confirmado como el invitado especial para dar las campanadas de Atresmedia junto a Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Este lunes, se ha publicado una entrevista en el diario El Mundo en la que Segura ha respondido a multitud de preguntas relacionadas con todo tipo de tema, entre ellos, el político.

"En sus últimas entrevistas, se muestra cada vez más desilusionado con la política. ¿Se puede vivir fuera de ella instalado en una burbuja vital o es imposible abstraerse?", le han cuestionado al actor.

Segura ha afirmado de una forma breve y sincera: "Es complicadísimo, al menos para mí, abstraerme. Es un ruido demasiado fuerte". Ahí es cuando le han comentado que también se percibe que intenta huir del clima de polarización y que eso le hace sentirse menos cómodo con los medios.

Así ha respondido el director de Torrente, la mítica saga de películas. "No siento a ninguno de mis conciudadanos como enemigos, estamos todos en el mismo barco y tenemos básicamente las mismas inquietudes", ha afirmado.

"Queremos que el barco navegue, que no haga agua, que no se hunda... Es una simplista metáfora pero que refleja a la perfección lo que siento", ha rematado el actor madrileño.

Los comentarios que recibió tras una pregunta política

A Segura también le han preguntado por la pregunta más impertinente que le han hecho. El actor ha confesado que fue en un podcast cuando quisieron saber a qué partido había votado en las elecciones. Él, según ha recordado, les dijo que el voto era secreto.

A partir se desataron los comentarios en la publicación: "Se podía leer 'claro, no lo dice porque ha votado al PSOE y se avergüenza'. Y un poco más abajo, '¿Éste? Es un facha, seguro que ha votado a VOX y no lo quiere decir'".

"Me reía viéndolo y pensaba lo que le gusta a la gente etiquetar al personal y tener a todo el mundo ubicado. Como te comentaba antes, la radicalización de posiciones y la polarización de la sociedad no creo que nos interese como colectivo, así que intentemos que no nos enfrente nadie y unamos nuestros esfuerzos contra el auténtico enemigo común", ha concluido.