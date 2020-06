Miles de personas comparten este cartel dedicado a los que creen que el coronavirus no existe

La crisis por el coronavirus ha dejado, solo en España, 27.136 fallecidos, según los datos que ha dado el Gobierno. En todo el mundo, los datos son todavía más cruentos: hay más de 435.000 fallecidos y casi ocho millones de contagiados.

Estos datos no han evitado que salgan a la luz voces que dicen que el virus no existe y que es todo un invento de los Gobiernos para oscuros propósitos.

Hace unas semanas, el cantante Miguel Bosé compartió un polémico tuit en el que escribía: “Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”. En el vídeo se puede ver a un grupo de personas haciendo vida normal sin usar mascarillas ni manteniendo medidas de seguridad.

Como respuesta a algunas de estas teorías que aseguran que el virus no existe dos sanitarias han mostrado un cartel de lo más aplaudido. “Se solicita voluntarios que no crean en Covid-19. Actividades: traslado de pacientes, traslado de óbitos, aseo. PD: Como no es real, no se le dará equipo”, se puede leer en el folio.

Una publicación que va camino de batir récords de compartidos con más de 5.200 en menos de 16 horas.