Millor sola que ben acompanyada

Aquest article també està disponible en castellà.

Confirmat. Ara ja ho sabem del cert. Els governs de l’Estat no saben que és fer política ni prendre decisions sobretot si han de ser valentes i impliquen no pensar en què els passarà personalment. Són d’una extrema covardia. S’amaguen darrere de missatges inintel.ligibles: si no es pot anar a la segona residència que així ho diguin i no que ho prohibeixin de divendres a dilluns; amb la qual cosa, feta la llei, feta la trampa. Després de comprovar que l’obertura de bars i restaurants ha empitjorat la situació, prohibeixen desplaçar-se si és perquè sí (per lleure o per viatjar), però no si és per amuntegar-se en festes familiars o amb persones properes. Han buscat i han rebuscat i al final han ensopegat amb una paraula prou ambigua: «allegadas».

D’una banda, prevariquen permetent sopars de deu persones (per molt que incloguin les criatures) a cada efemèride. Deu persones que poden variar d’una festivitat a una altra. I així en tres dies et pots ajuntar amb trenta persones i un fotimer de bombolles. De l’altra, amb veu fluixeta, amb la boca petita, recomanen no sortir, no desplaçar-se, no fer res. ¿En què quedem?

Haurem, per tant, de decidir personalment, a pit descobert, sense cobertura.

¿Tenen por de perdre vots? Doncs que es fixin en dirigents que ho són de debò i deixen de banda la politiqueria. La popularitat creixent d’Angela Merkel (amb tots els bars restaurants i gimnasos tancats a Alemanya); o la bona gestió de la pandèmia que el passat octubre va atorgar la majoria absoluta a Jacinda Ardern a Nova Zelanda. Dues dirigents que han agafat el toro per les banyes, han parlat clar, han decidit sense por a les conseqüències personals-polítiques-de partit i no han enganyat mai la gent. I la gent, que no és idiota, els ho agraeix.