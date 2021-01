Mónica López replica duramente a Espinosa de los Monteros por un tuit: "Cuando quiera quedamos"

“El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios”, ha escrito Espinosa de los Monteros junto a las imágenes.

El político del partido de Santiago Abascal ha subido a Twitter dos noticias de El Confidencial. En una de ellas se lee: “El calentamiento global no frena su avance: 2020 será uno de los años más cálido”. En la otra, al lado, se pregunta: ”¿Y si estuviéramos avanzando hacia otra pequeña edad de hielo?”

“Está diciendo que, como estos días hace frío y como ha nevado en Madrid, que eso del calentamiento global no existe”, ha respondido López, que ante las dudas de Villalobos al respecto ha sido clara: “No me vengáis con estas cosas eh, con otras cosas sí, pero con el calentamiento global no eh”.

“Que un día nieve en Madrid, que una semana haga un frío que pela, no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo”, ha asegurado antes de referirse a lo que ha hecho Espinosa de los Monteros: “Es una táctica, la misma, la utilizaba Trump”.

“Don Iván, que está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid. Le voy a decir: Don Iván, que él me llama doña Mónica, que lo agradezco... Cuando quiera quedamos y yo le cuento la diferencia entre meteorología y clima”, ha comenzado diciendo la presentadora.

Tras ello, Mónica López ha lamentado que la borrasca Filomena esté sirviendo para que algunos pongan “en duda si hay o o no cambio climático”.

Tras eso, Espinosa de los Monteros ha replicado en Twitter: “Cuando quiera quedamos y me explica, despacito, cómo puede haber calentamiento y edad de hielo simultáneamente. Y luego también me explica por qué si lo que yo criticaba era la contradicción, usted lo lleva al cambio climático. Spoiler: porque manipula”.

El dirigente de Vox ha asegurado que él no he empleado ni la expresión “cambio climático” ni la palabra “Madrid”. “Ni siquiera me estaba refiriendo a eso, sino al hecho de que un mismo medio defienda un día que el calentamiento global se intensifica, y a los seis meses, que quizá estemos cerca de una nueva edad de hielo”, ha subrayado.

“Se aprovecha un medio público para atacar no lo que he dicho, sino lo que ellos quieren transmitir que he dicho”, ha criticado.