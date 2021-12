España afronta las Navidades con la incidencia disparada a 911 puntos y restricciones mínimas

JAVIER SORIANO via AFP via Getty Images

JAVIER SORIANO via AFP via Getty Images Un grupo de personas paseando bajo las luces de Navidad en Madrid.

La situación no es mejor en otros países de Europa, donde Reino Unido ha notificado 106.122 en el último día, con una incidencia de 1.556 puntos. Si se mira a Francia los contagios han ascendido a 84.272 y una tasa de 1.117 casos. O Italia, que con 36.293 nuevos diagnóstico su Gobierno ha seguido la estela de España decretando nuevas restricciones este jueves. Y, precisamente, en las limitaciones está la clave de cómo afronta nuestro país unas fechas marcadas por los grandes festejos y las reuniones familiares.

Desde la madrugada de este viernes, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los espacios al aire libre, una cuestión que no ocurría desde el pasado 26 de junio . También se ha aprobado un plan de refuerzo del personal sanitario, mediante la asignación de una partida de 7.000 millones, y del cual uno de sus ejes es autorizar la contratación de personal jubilado y con titulación de fuera de países miembros de la Unión Europea.

La situación epidemiológica que se está viviendo en el país no ha sido pasada por alto por el Gobierno, que esta mañana celebraba una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para activar las primeras medidas de su plan de choque contra el alza de contagios.

La región que va a aplicar las medidas más severas vuelve a ser Cataluña. Este jueves ha conseguido aval judicial -y un buen precedente para las que se dispongan a seguir sus pasos- para decretar el toque de queda en 126 poblaciones. Va a afectar a áreas de población tan grandes como es Barcelona y las capitales de provincia.

Murcia no se ha quedado atrás. El Gobierno autonómico del popular Fernando López Miras también ha dado pistas de por donde pueden ir los tiros de otros Ejecutivos si la situación continúa desbocada en los próximos días. Se cerrará la actividad no esencial entre la una y las seis de la madrugada, lo que en la práctica supone acabar con el ocio nocturno de un plumazo. Con el que se realiza en establecimientos porque la medida por sí sola no garantiza la celebración de botellones.