Aquest article també està disponible en castellà.

Potser és per aquesta mena de depressió de baixa intensitat força generalitzada entre la gent—tot i que (segurament) no tinguis el coronavirus— que va aparellada a l’estat de pandèmia, però cada cop tinc més la sensació que ens està passant el que li va passar a molta gent abans, per exemple, de la II Guerra Mundial o, per exemple, durant l’ascens del nazisme. Que anem cap a l’abisme (o una cosa pitjor) i fem veure que no, que no res, que és un mal moment i que tot ja s’anirà arreglant; quan em sembla que és a l’inrevés: que tot s’està espatllant, degradant, corrompent. La síndrome de la granota bullida a foc lent. Capacitat de reacció, zero.

Parlo de pandèmies i de política. Tinc la sensació que Donald Trump és capaç de començar una guerra, de tirar una bomba atòmica, de qualsevol cosa, per continuar al poder, per negar tant el nombre com el que diuen els vots (treure la Guàrdia Nacional al carrer ja ho ha fet amb l’excusa de traslladar una Bíblia en la qual no creu ni obeeix). Tinc la sensació també que la gent que hauria de reaccionar quan trepitgi aquest límit, quan arribi a aquest punt dràstic, ja no hi serà temps, si és que té cap intenció de reaccionar-hi en contra. Fins ara, cada cop que Trump ha envestit un límit, o bé l’han aplaudit o bé han callat. Al cap i a la fi, ja els anava bé el que feia; i ara potser creuen que acabarà sent president quatre anys més.