Ortega Smith mantiene que las Trece Rosas "lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente”

“Menos mal que no se ha pedido que se me condene a trabajos forzosos o a latigamiento en plaza pública”, ha ironizado también Ortega Smith, en alusión a la petición de los sobrinos de las Trece Rosas, quienes solicitaron que el dirigente de Vox sea condenado a cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquistas.

Tras arremeter contra el “pensamiento único” sobre la memoria histórica que, a su juicio, impone “el desgraciado consenso progre entre el PSOE, PP Cs y todos los demás”, ha advertido de que los “sectarios” y “totalitarios” les intentan imponer tanto por la vía de la ley como de los hechos “cordones sanitarios” por pensar diferente.

“Esa desmemoria, esa amnesia histórica que nos dice de qué podemos hablar de la historia y de qué no y, de lo que hablemos, tenemos que hablarlo de acuerdo con su discurso”, ha criticado.

“Son ideologías totalitarias que defienden los países comunistas, donde no existe ningún tipo de libertad y es lógico que pidan eso y, ya digo, no me extrañaría que pidieran el apaleamiento en plaza pública, pero que pidan lo que quieran que nosotros nos defenderemos”, ha sentenciado.

El pasado 5 de agosto se cumplieron 80 años del fusilamiento de quienes han pasado a la historia como las Trece Rosas, trece mujeres de entre 18 y 29 años, que fueron fusiladas cuatro meses después de terminada la guerra civil española.

Tras el atentado el 27 de julio de 1939, que costó la vida al comandante Isaac Gabaldón, antiguo miembro de la quinta columna -red clandestina que trabajaba para el bando nacional en Madrid-, el régimen de Franco atribuyó este atentado mortal a una red comunista.

Un consejo de guerra sumarísimo, el 4 de agosto en Madrid, condenó a muerte por estos hechos a los 67 acusados, todos miembros de las JSU, entre quienes se encontraban las Trece Rosas.

Las Trece Rosas fueron fusiladas en el cementerio del Este, actual cementerio de la Almudena de la capital. Tras los fusilamientos, una campaña de protesta llevada a cabo por una hija de Marie Curie alcanzó gran repercusión en Francia y así se extendió el uso de este sobrenombre para referirse a ellas.