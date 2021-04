‘Otello’, ¿en manos de quién está el obsesivo relato?

Sí, la parte musical está muy cuidada y se nota. Sobre todo, en el caso de la soprano y de Carlos Álvarez. Ambos tanto en lo vocal como lo actoral. Por lo que ambos atrapan a la audiencia que quiere aplaudir sus números o escenas. Algo que no siempre se puede porque Verdi ya se preocupó de que sus obras no lo favoreciesen para no interrumpir la continuidad emocional creada con la partitura y el libreto.