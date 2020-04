Pablo Motos, muy duro contra este líder político: "Su orgullo se lo impide"

Pablo Motos ha vuelto a cargar este martes en El Hormiguero contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no obligar a los españoles a llevar mascarilla.

El presentador, que critica habitualmente al jefe del Ejecutivo, ha asegurado que el uso de la mascarilla no debería ser muy recomendable, como aconseja Sanidad, sino directamente obligatoria porque el coronavirus se transmite por gotitas de saliva.

Motos ha afirmado que si Sánchez no obliga a usar las mascarillas es porque “el orgullo le impide decir que han vuelto a meter la pata”, ya que en marzo el Gobierno aseguró que no eran necesarias para la población en general.

“Habrá un momento en que se caerá del guindo y será obligatoria”, ha garantizado Pablo Motos, que ha asegurado que los españoles van a tener que tener “mucho cuidado” en la desescalada porque “vamos a entrar en una situación de riesgo”.

Y eso sucede, según su discurso, porque “la economía no aguanta más y no hay medicamento”, por lo que “tenemos que convivir con el coronavirus”. “La única opción es el cuidado individual. Si no, nos volverán a confinar”, ha advertido antes de reclamar que haya test en todas partes, como en las farmarcias o en los restaurantes.