Cómo pedirle a tu jefe que te deje teletrabajar de forma permanente

“Trabajar desde casa antes se veía como algo raro y como una ventaja para ‘enchufados’. Siempre ha sido difícil pedirle a tu empresa que te permita trabajar desde casa de forma permanente, pero antes esas peticiones eran rechazadas sistemáticamente, expone Tracy Cote, jefa de personal de StockX, un mercado digital. “No obstante, ahora que los trabajadores han demostrado que pueden sacar el trabajo adelante desde casa, las empresas se muestran mucho más receptivas. Aun así, debes preparar bien la petición, ya que el sí de tu superior no va a ser automático”.

Investiga sobre la política de teletrabajo de tu empresa, si la tiene

Cote comenta que la pregunta no es si te dan permiso a ti para trabajar desde casa, sino si el rol que desempeñas en tu empresa se puede hacer desde casa. Otras preguntas son: ”¿Te van a dejar trabajar desde cualquier parte o solo desde ciudades en las que tengan una sucursal? ¿Van a ajustar tu sueldo al coste de la vida de ese lugar? ¿Te pagarán el desplazamiento cuando tengas que acudir a un evento o reunión?”.

Antes de intentar convencer a tu jefe, asegúrate de que tú también quieres

Identifica los objetivos más importantes de la empresa e inclúyelos en tu petición

Recuerda que la propuesta debe ser profesional, no te conviene argumentar que vas a trabajar más cómodo desde el sofá. Lara Hogan, asesora y autora de Resilient Management , explica que los empleados que busquen trabajar desde casa deben descubrir lo que buscan sus jefes. “Probablemente la comodidad y la salud de los empleados no sea su prioridad. Lo más seguro es que se trate de beneficios económicos y de hacer el trabajo a tiempo”.

Plantéalo como un experimento, no un cambio permanente

Es más fácil que un jefe acepte tu propuesta si la planteas como un experimento que puede interrumpirse si no funciona.

“Proponle un periodo de prueba para ver si sigue funcionando el teletrabajo, aunque otros miembros del equipo vuelvan a la oficina”, recomienda Cote. “Esto le dará a tu superior la seguridad de que, si no funciona, puede echarse para atrás”.

Prepárate para tener que pedirlo más de una vez

No descartes la posibilidad de recibir un no la primera vez que lo pidas, pero no lo veas como una respuesta definitiva. “Es un error ser inflexible con tus superiores si su primera respuesta es negativa”, asegura Toni Frana, asesor profesional de FlexJobs. “Es importante mantener un diálogo abierto y estar preparados para negociar y ceder”.