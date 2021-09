Sánchez saca pecho de vacunación y recuperación económica mientras Casado le acusa de triunfalista

“Somos conscientes que sigue habiendo millones de españoles que no llegan a fin de mes, millones jóvenes que no tienen trabajo, de pensionistas que temen no poder recibir la pensión en el futuro, de autónomos que no pueden pagar la factura de la luz y de familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que nos siguen arrojando por desgracia 150 muertos a día de hoy”, ha reprochado Casado.

Al final de su breve discurso, el líder del PP ha puesto a su partido como una formación que quiere “mirar al futuro con esperanza”. “Eso es lo que queremos hacer, acompañaros dando soluciones y aportando alternativas, estando a vuestro servicio”, ha agregado.