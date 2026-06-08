No tiene perdón de dios: la realidad incómoda sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia

El papa León XIV se ha reunido este lunes en Madrid con algunas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante su visita de seis días a España. El encuentro, que fue incluido en la agenda oficial a ultimísima hora, ha intentado dar respuesta a las muchas presiones sobre el Vaticano para contemplar un acto de cercanía y protección hacia personas que han sufrido abusos por parte de religiosos en nuestro país.

Pero el reconocimiento no ha sido unánime. Las principales asociaciones de víctimas han denunciado su exclusión en la visita del papa, ya que no han sido convocados y temían que el pontífice solo se reuniera únicamente con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados. Además, el encuentro ha sido de carácter privado.

El papa León XIV pronuncia este lunes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados EFE

Durante su trayecto en avión el pasado sábado, León XIV ya señaló que se reuniría con algunas víctimas -pero "no todas", como precisó- durante su primer viaje apostólico a España, al tiempo que reiteró su "compromiso" y el de toda la Iglesia para luchar contra esta lacra. Y este mismo lunes, en su reunión con los obispos, ha pedido a sus representantes en España que respondan con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero". Pero no ha dicho expresamente la palabra "abusos". Quien sí ha sido muy clara ha sido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dado que en su discurso previo al del papa en el Congreso ha instado a la Iglesia a cumplir con las víctimas para cerrar esta "llaga abierta" a través de su reparación e indemnización.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d); el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c) EFE

A principios de año, el Gobierno central, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos sellaron un acuerdo para esa reparación de víctimas que no pueden acudir a la vía judicial, puesto que el agresor ha muerto o porque el delito ha prescrito. En todos los casos, la Iglesia sería quien pagaría las indemnizaciones en los casos en los que se considere que existieron abusos. Las principales asociaciones recibieron con alegría este acuerdo, aunque lamentaban que no se estableciere un baremo de compensaciones como referencia a la hora de evaluar cada caso.

Dado que muchos casos tuvieron lugar hace décadas bajo el silencio permisivo de la dictadura y que muchas víctimas no se atrevieron ni se atreven a día de hoy a denunciar, sigue siendo muy difícil hacer una estimación de cuántos menores pudieron recibir abusos por parte de religiosos.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entrega a Armengol el informe sobre los abusos en la Iglesia en 2023 EFE

En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó en el Congreso de los Diputados un informe que recibía el nombre de "Una respuesta necesaria" y que se nutría del testimonio de 487 víctimas (87% de ellas, hombres) que habían sufrido "sentimientos de soledad" cuando habían dado "el paso de denunciar". Muchos, todavía en el presente, arrastran problemas emocionales y de conducta como consecuencia de los abusos sufridos.

El informe destacaba igualmente que la pederastia en la Iglesia española ha sido "ocultada y negada" por su jerarquía eclesiástica durante décadas. De ahí que no pueda darse una cifra concreta sobre el número de víctimas. Un estudio de GAD3, incluido en el informe, estimaba que el 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, habrían sufrido abusos en el ámbito religioso. Más en concreto, un 0,6%, habría señalado como culpable de esos abusos a algún sacerdote o religioso.

La Iglesia, muy enfadada tras la publicación de este informe, criticó dicha cifra al entender que partía de una mera extrapolación de datos y defendió su labor a la hora de investigar los casos denunciados.

El documento también recogía testimonios escalofriantes. "Les metía la mano por las camisetas, el culo, el pene, tocaba todo a los niños, a las niñas no nos tocaba nada. Solamente tocaba a niños y solamente a algunos", recordaba uno. "Un día sí y uno no, según cuando venía, porque venía casi todos los días, me tiraba en la cama y morreo, morreo", contaba otro. "Él decía que rezaba a Dios por mí y que Dios me daría todo lo que yo necesitara. Chuparle el pene no era nada comparado con obtener de Dios aquello que yo necesitaba", rememoraba otro. Puedes leer más testimonios aquí.

A lo largo de los últimos años, el diario El País también ha puesto en marcha una investigación de la pederastia en la Iglesia española y cuenta con una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Hasta la fecha, serían 3.019 los abusados y los acusados, 1.621. En las últimas décadas y siempre según sus investigaciones, 94 altos cargos eclesiásticos han tapado denuncias, encubierto a clérigos o silenciado a víctimas. De ellos, siete son cardenales, 61 son obispos y 26, superiores de órdenes religiosas.

Abadía de Montserrat GTRES

Miguel Hurtado, que sufrió abusos en 1998 cuando era menor en la abadía de Montserrat e hizo público el caso en 2019 a través de El País y un documental en Netflix, ha lamentado que León XIV vaya a visitar dicha abadía durante su paso de dos días por Barcelona. Según él, la “zona cero de la pederastia clerical catalana”.

Por este motivo, escribió una carta al pontífice el pasado 29 de abril desaconsejando esta opción. Pero no ha recibido respuesta. “Desconozco si le han transmitido toda la información fáctica, objetiva y fidedigna para que pueda tomar una decisión sobre la idoneidad de dicha visita”, le señalaba en la misiva. Él lo considera un “nuevo acto de violencia institucional por parte de la Iglesia católica”.