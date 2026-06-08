Una analista del Vaticano alucina con lo que pasa en las gradas del Bernabéu cuando el papa habla de "marcar un gol"

El papa León XIV ha llegado al Bernabéu alucinando con la enorme cantidad de personas que había en el recinto esperando su aparición. El estadio del Real Madrid impresiona, y mucho, incluso al propio pontífice, que ha dejado una imagen viral con su gesto al ver el estadio completamente lleno y adaptado para su visita.

Llegó a la zona principal en un carrito de golf eléctrico transformado en un adecuado papamóvil para que el desplazamiento por el recinto fuera cómodo y fluido. A su llegada ha arrancado la actuación de David Bustamante, Daniel Diges y Navarro, que han interpretado Alza la mirada, el himno oficial de la visita papal.

La analista del Vaticano Inés San Martín ha estado presente en el estadio y ha alucinado con el ambiente y toda la parafernalia que se había preparado. Le ha llamado especialmente la atención el comportamiento de los asistentes en sus asientos, que justo antes de la llegada del papa han practicado el canto de un gol.

"Así dan la bienvenida al papa en el Bernabéu"

El speaker del estadio les hacía una petición: "Cuando veáis que frente a su Santidad se marca un gol, no queremos que el Santo Padre León XIV se vaya del estadio sin saber cómo se canta un gol en el Bernabéu". Acto seguido, un gran grito de "¡GOOOL!" ha resonado por todo el estadio. "Ole, ole, ole. Así dan la bienvenida al papa León XIV en el Bernabéu", ha señalado la analista.

Después, ya con el papa presente, han simulado la celebración de un "gol" como si fuera "para La Roja en el Mundial", tal y como ha destacado la analista. Visiblemente sorprendida, ha señalado cómo la multitud "ha estallado" cuando el pontífice ha hecho una comparativa con el concepto del gol: "Para un jugador, marcar un gol en este estadio debe ser algo que cambie sus vidas, pero Don José [Cobo], hoy ha hecho un golazo para siempre con la Iglesia de Madrid".

El ensayo ha sido perfecto y el papa ha podido comprobar cómo suena el cántico de un gol en el Bernabéu. "Le ha encantado escuchar ese gol en el Bernabéu", ha destacado Patricia Pardo a quienes estaban en la grada poco después de que el papa abandonara el recinto.