Giro en Perú: el heredero político de Pedro Castillo adelanta a Keiko Fujimori y acaricia la presidencia

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla este lunes, durante la presentación de un nuevo plan de gobierno.

Las elecciones presidenciales de Perú vuelven a ofrecer un final de infarto. Cuando parecía que Keiko Fujimori mantenía una ligera ventaja, el recuento ha dado un vuelco en las últimas horas y sitúa en cabeza a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente Pedro Castillo.

Con cerca del 94% de las actas contabilizadas, Sánchez alcanza el 50,012% de los votos frente al 49,988% de Fujimori. La diferencia es mínima, apenas unas décimas, pero suficiente para alterar por completo el escenario político peruano.

Pese al cambio de tendencia, nadie se atreve todavía a proclamar un vencedor. Queda aproximadamente un 6% del escrutinio y los expertos advierten de que los resultados definitivos podrían tardar varios días, como ya ocurrió en las elecciones de 2021.

Un país dividido entre dos modelos opuestos

La segunda vuelta ha vuelto a reproducir la profunda fractura política que vive Perú desde hace años.

Por un lado, el fujimorismo representado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que ha centrado su campaña en la seguridad, la estabilidad institucional y la recuperación económica.

Por otro, el denominado "castillismo", encarnado ahora por Roberto Sánchez, quien ha construido gran parte de su candidatura sobre el legado político de Pedro Castillo, destituido y posteriormente condenado tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.

La división reproduce casi exactamente el escenario de las elecciones de 2021, cuando Castillo derrotó a Fujimori por un margen mínimo gracias al apoyo masivo de las zonas rurales.