El Congreso retira tres meses la acreditación de prensa a Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ha acordado este lunes retirar la acreditación de prensa durante tres meses al agitador ultra Bertrand Ndongo, que acudía al Parlamento en nombre de Periodista Digital, por interrumpir una rueda de prensa de Sumar haciendo caso omiso a las advertencias de los organizadores.

En su última reunión, el órgano de Gobierno que preside la socialista Francina Armengol ya acordó imponer una sanción de tres meses al agitador Vito Quiles, pero dejó abierto el expediente de Ndongo, dándole 15 días para que presentase sus alegaciones antes de la resolución definitiva. Finalmente, el instructor ha decidido la sanción máxima.

A pesar de esta suspensión, tanto Quiles como Ndongo tenían ya prohibida la entrada al Congreso por la acumulación de denuncias en su contra presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por PSOE, Sumar y Podemos.

Estos tres meses de sanción se producen después de considerar probado que Bertrand Ndongo alteró el desarrollo normal de la rueda de prensa que Sumar ofreció el pasado 25 de noviembre de 2025, cuando realizó preguntas sin que se le hubiese dado el turno de palabra. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de aplicar un atenuante teniendo en cuenta que la rueda de prensa pudo continuar, finalmente se ha desestimado.

Con todo, el letrado sostenía que estas conductas de Ndongo constituirían dos infracciones graves y, conforme al Reglamento del Congreso recientememte modificado, planteaba imponerle una sanción de entre 11 días y tres meses.

Y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, ha escogido la máxima pena de las posibles al no considerar atenuada la gravedad de los hechos. Pese a sus alegaciones, a las que se ha dado respuesta, el órgano de gobierno de la Cámara Baja mantiene su posición inicial de sancionar a Ndongo retirándole su acreditación de prensa durante tres meses, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La misma sanción se impuso a Vito Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), por haber grabado con su móvil y difundido en redes sociales unas imágenes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en dependencias parlamentarias sin contar con la correspondiente autorización.