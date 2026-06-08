La costumbre de comer tres veces al día no es natural, sino un invento de la Revolución Industrial para encajar con la jornada laboral

Desayunar antes de ir a trabajar, comer a mediodía y cenar al terminar la jornada parece una rutina tan normal que pocas personas se preguntan de dónde procede. Sin embargo, cada vez más historiadores de la alimentación sostienen que el esquema de tres comidas diarias no responde a una necesidad biológica universal, sino a una organización social relativamente reciente nacida durante la Revolución Industrial.

La idea de que debemos sentarnos a la mesa tres veces al día, aproximadamente a las mismas horas y siguiendo una estructura fija, es tan dominante que muchos la consideran el orden natural de las cosas.

Pero durante gran parte de la historia humana no existió un patrón alimentario único. Las personas comían cuando podían, cuando tenían hambre o cuando las circunstancias laborales y familiares lo permitían.

La escritora gastronómica M. F. K. Fisher ya cuestionó esta idea en 1942 en su libro How to Cook a Wolf. Allí defendía que no todas las personas necesitan tres comidas al día y que algunas se encuentran mejor con dos, cinco o incluso horarios completamente distintos, como publica The Guardian al respecto.

Más de ochenta años después, el debate vuelve a estar de actualidad.

Antes de las fábricas no existía un horario universal



Antes de la industrialización, los hábitos alimentarios eran mucho más flexibles.

Los campesinos adaptaban sus comidas a las labores agrícolas y a la luz solar. Los artesanos organizaban sus descansos según el ritmo de producción. Las clases acomodadas tenían horarios distintos a los trabajadores. Y las diferencias entre regiones eran enormes.

La llegada de la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX cambió radicalmente esa realidad.

Las fábricas necesitaban mano de obra presente durante horas concretas y bajo una disciplina temporal mucho más estricta. Para que ese sistema funcionara, era necesario organizar también los momentos dedicados a comer.

Así nació progresivamente el modelo que todavía domina gran parte de Occidente: un desayuno rápido antes de entrar al trabajo, una comida breve durante la jornada y una cena al finalizar el día laboral, muy tarde en el caso de España. No era cuestión de nutrición, sino de productividad.

Cómo los cereales transformaron el desayuno



El cuándo, el cómo y el qué. El nuevo modelo creó además enormes oportunidades de negocio, nuevas dietas y productos de consumo rápido. Uno de los personajes que más influyó en la construcción del desayuno moderno fue John Harvey Kellogg, creador de los famosos cereales.

A finales del siglo XIX, Kellogg y otros miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día promovieron desayunos ligeros dentro de sus sanatorios y centros de salud. La idea era que los alimentos sencillos, como los cereales, favorecían una vida más saludable y moralmente correcta.

Pero también resultaban extremadamente prácticos para el nuevo mundo industrial: eran rápidos de preparar, baratos y evitaban las comidas abundantes que algunos empresarios consideraban perjudiciales para la productividad de los trabajadores.

Con el tiempo, la industria alimentaria convirtió ese modelo en una norma cultural. Productos que dan energía rápida para rendir y que el trabajador puede preparar rápido o ni siquiera eso, solo abrir y consumir.

El trabajo sigue marcando cuándo comemos



Aunque las fábricas ya no dominan la economía como hace dos siglos, el trabajo continúa condicionando los horarios de alimentación.

Durante décadas, las empresas han influido en cómo comemos: pausas limitadas para almorzar, comida rápida diseñada para consumirse en pocos minutos, sándwiches preparados, cafeterías corporativas y jornadas que obligan a concentrar las comidas en determinados momentos.

El propio auge de los productos preparados y de la comida para llevar está estrechamente relacionado con esta necesidad de adaptar la alimentación al tiempo disponible.

La pandemia aceleró un cambio



Sin embargo, los hábitos alimentarios están empezando a transformarse de nuevo. El teletrabajo, los horarios flexibles, el aumento de personas que viven solas y los cambios provocados por la pandemia han reducido la rigidez de las tres comidas tradicionales.

Cada vez más estudios detectan un incremento de los tentempiés y de los patrones alimentarios menos estructurados.

Muchas personas ya no desayunan todos los días. Otras sustituyen comidas completas por pequeñas ingestas repartidas durante la jornada. Y algunos expertos consideran que no existe una frecuencia ideal universal para todo el mundo.

Lo importante no sería tanto el número de comidas como la calidad nutricional global y la adaptación a las necesidades individuales.

El debate sobre la alimentación intuitiva



Este cambio conecta con corrientes como la llamada "alimentación intuitiva", que cuestiona muchas de las normas tradicionales sobre cuándo y cómo debemos comer.

Sus defensores argumentan que la obsesión por horarios rígidos, conteo de calorías o reglas estrictas puede generar ansiedad, culpa e incluso trastornos alimentarios.

También recuerdan que gran parte de las recomendaciones sobre la alimentación se desarrollaron en contextos sociales muy concretos y no siempre tienen en cuenta la realidad cotidiana de las personas.

Además, diversos investigadores señalan que la responsabilidad de planificar, preparar y organizar las comidas sigue recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres, especialmente en hogares con menores recursos o menos tiempo disponible.

¿Está desapareciendo el modelo de tres comidas?



Probablemente no a corto plazo. El desayuno, la comida y la cena continúan siendo la estructura dominante en la mayoría de países occidentales. Sin embargo, los cambios sociales y laborales están introduciendo nuevas formas de alimentarse.

Lo que parece cada vez más claro es que la costumbre de comer tres veces al día no es una ley biológica inmutable ni una tradición ancestral que haya acompañado siempre a la humanidad.

Es, en gran medida, una herencia de la Revolución Industrial que organizó no solo nuestro trabajo, sino también la forma en que nos sentamos a la mesa. Y ahora, más de dos siglos después, esa norma empieza a cuestionarse al mismo ritmo que cambian nuestras formas de vivir y trabajar.