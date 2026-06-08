Juan Echanove manda un mensaje demoledor a los jóvenes que preferirían "prescindir de la democracia" 

El actor Juan Echanove estará este miércoles en La noche de Aimar, el programa que conduce Aimar Bretos en laSexta. Antes de la emisión de la entrevista, Atresmedia ha publicado un vídeo donde habla sobre la importancia de la democracia en nuestro país.

Concretamente, se ha referido a la gente más joven. Haciéndose eco del barómetro del CIS que apuntaba a que alrededor del 20% de los jóvenes cree que con Francisco Franco se vivía "bien" o "muy bien".

"Creo que lamentablemente gente muy joven que creen que la democracia es algo de lo que se puede prescindir, y no se dan cuenta de que sin la democracia no va a haber ningún derecho", opina Echanove.

Sobre los derechos que se perderían si en España no hubiera democracia, el actor cree que "no tendríamos ni los inmediatos ni los mediatos", pues "no va a haber ninguno". "Si perdemos la democracia, perdemos todo", sentencia Echanove.

Muy crítico con la extrema derecha

El actor madrileño nunca ha escondido su ideología progresista. En otro avance del programa, Echanove defiende que su ideología "siempre será la que es", pero que eso no le impide "pensar que todo lo bueno está de mi lado y todo lo malo del otro".

En una entrevista reciente, confesó que había algo que la extrema derecha le daba "un miedo de la hostia". Al hilo de esto, señaló que puede ser "enormemente crítico con el PSOE, pero ante todo está su talante antifascista.

El actor, además, recordó su juventud durante los últimos años del franquismo. "Claro, por edad yo tenía que ir por la calle pensando como pensaba y veía a los guerrilleros de Cristo Rey pegar hostias en la calle, unas palizas del carajo", señaló.

Unas declaraciones con las que pretende dejar claro que la democracia siempre es preferible a una dictadura. "La ultraderecha no es una cosa sobrevenida de los últimos años en la Europa Occidental. Les he visto en acción, sé de qué van. Y me dan muchísimo miedo", sentenció.