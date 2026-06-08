⁠Putin apaga parte del sistema que le protege: Rusia teme que la IA que mató a Jamenei a través de cámaras de tráfico llegue al Kremlin

La cada vez más densa red de seguridad en torno a Vladimir Putin ha llegado a una nueva dimensión, en respuesta a la muerte de Alí Jamenei el primer día de los ataques de EEUU a Irán.

Dos fuentes cercanas han confirmado a Financial Times, bajo condición de anonimato, que los servicios de seguridad rusos han cerrado un sistema especial que el estado tenía en funcionamiento para proteger a Putin y su entorno más cercano.

El 'susto' nacido en el mismo Kremlin llevó a que los técnicos apagasen todo un sistema de videovigilancia de forma temporal. Su reconexión llegó únicamente cuando los ingenieros revisaron minuciosamente su operativa, tratando de aislarlo 'herméticamente' de conexiones remotas por internet.

A ojos de Moscú, el ataque de precisión de EEUU e Israel que acabó con la vida de Jamenei y otros altos cargos iraníes mostró cómo el uso de la inteligencia artificial puede aprovechar al máximo los millones de horas de cámaras de seguridad captados por las diferentes redes de los edificios oficiales. Todo, con un fin evidente, encontrar información sobre los objetivos a atacar y posibles 'brechas' para llevar a cabo los ataques.

Aunque el Kremlin no quiere admitir esta circunstancia, fuentes internas sí hablan del riesgo de seguridad en Rusia. Así lo apuntó el director del FSB ruso, Alexander Bortnikov, que la semana pasada expuso a los jefes de seguridad regionales que el inmenso aparato de vigilancia nacional era, en sí mismo, una vulnerabilidad enorme, por recoger información de todo tipo al alcance de sistemas espía de IA.

"La reciente eliminación de altos funcionarios iraníes por parte de la alianza entre Estados Unidos e Israel es una clara señal de alerta" puesto que las víctimas fueron identificadas y monitorizadas "mediante vulnerabilidades en los sistemas de videovigilancia de Teherán", apuntó de forma interna el pasado 26 de mayo, en una comunicación recogido por las agencias estatales.

El asunto viene de lejos para Moscú, pero los hechos en Teherán dispararon sus temores. Porque tiempo atrás se supo que los servicios de Inteligencia de Ucrania lograron hackear las cámaras de tráfico en Rusia, hasta infiltrarse en ellas. No fue su único ciberataque a gran escala; también interceptaron datos de localización de teléfonos móviles de altos mandos militares para luego acabar con sus vidas.

En una declaración a Financial Times, un hacker ucraniano admitió que en los alrededores del Kremlin y en otros puntos de Moscú las cámaras de seguridad "siguen funcionando y son hackeadas con regularidad", aunque no quiso precisar si Kiev estaba detrás de esos golpes cibernéticos.