Afra Blanco destaca por qué el mensaje del papa León XIV provoca un "silencio incómodo" en Vox y PP

El mensaje que ha lanzado el papa León XIV en el Congreso de los Diputados ha sido directo y contundente. Siendo el primer pontífice que ha acudido a la Cámara Baja y se ha dirigido a los diputados presentes, ha lanzado un mensaje en contra del aborto y la eutanasia, defendiendo que "toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso".

Para la tertuliana y sindicalista Afra Blanco, el discurso del Papa sobre la inmigración desmonta "la estrategia de deshumanización de Vox y del Partido Popular". León XIV defendió la acogida de migrantes: "El trágico drama migratorio interpela la conciencia de las naciones y del orden internacional, muchos se ven obligados a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos y vinculantes".

Blanco ha compartido su opinión en Al Rojo Vivo y ha señalado no estar de acuerdo con que la ciudadanía "comparta la sensibilidad de León XIV porque, de ser así, Vox sacaría cero. Y no saca cero":

"Tremendo silencio incómodo en el PP y Vox"

"Creo que es importante que venga efectivamente el Papa a recordar algo tan elemental como que el ser humano tiene que ser tratado con dignidad, haya nacido donde haya nacido, lleve los papeles que lleve, vista como vista, coma lo que coma, tiene que ser tratado con dignidad por el hecho simple y llano de ser humano", ha defendido.

Por eso cree que León XIV ha venido a España "a desmontar toda esa estrategia de deshumanización que, por cierto, necesario era". Ha rematado con una frase contundente: "Tremendo silencio incómodo se ha vivido en el Partido Popular y Vox".

También ha señalado que el papa ha dejado un "recado" a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "El papa ha venido a hablar de trabajo y también ha dejado un recado importante para las empresas, sobre todo para el señor Garamendi, que entiende que la máxima expresión de la dignidad es el trabajo".

El "recado" del papa a Antonio Garamendi

"Y no. Y esto lo ha dejado muy claro el papa: la máxima expresión del trabajo es la dignidad, es el trato a las personas. Dicho de otro modo: las condiciones de trabajo. Esto es todo aquello que han votado en contra PP y Vox y que también la CEOE se ha mostrado contraria", ha rematado.

Para la sindicalista, la dignidad no pasa por trabajar más horas ni por tener salarios insuficientes ni por "concatenar contratos de mierda y ser tratado esto como un éxito". Además, ha recordado que la empresa y la economía tienen, "según León XIII, que estar a disposición de las propias personas y no al revés".