Pocas personas en el mundo pueden contar que han puesto música a una misa celebrada por el papa. La lista se reduce a la mínima expresión si, aparte de ese hecho, incluimos el requisito de tener licencia de piloto de aviones. Ambos factores los cumple (o, mejor dicho, los cumplirá este miércoles) el músico español Juan de la Rubia, que será el organista y maestro de ceremonias artísticas de la eucaristía de León XIV el próximo 10 de junio a las 19:30 en la Sagrada Familia de Barcelona.

Durante su visita a la ciudad condal, el sumo pontífice bendecirá la torre más alta de la Sagrada Familia, una estructura gótica de 172,5 metros —lo que supone un record europeo— en cuya cima se izó a principios de primavera una cruz monumental de vidrio y cerámica blanca. Pero por dentro poca gente conoce mejor el monumento más visitado de España que Juan de la Rubia.

A dos días de cumplir los 44 años, el músico nacido en Vall de Uxó (Castellón) ofrecerá a León XIV un repertorio plagado de grandes nombres de los siglos XIX y XXI, como Edward Elgar, Felix Mendelssohn o Charles Gounod, junto a compositores catalanes más contemporáneos como Ireneu Segarra o Odiló Maria Planàs.

De la Rubia aparte tener licencia de piloto, es un músico de talla internacional con amplia experiencia al órgano en la Sagrada Familia. Tan bien conoce la obra magna de Antonio Gaudí, de quien se celebra ahora el centenario de su muerte, que detalla aquello menos bueno, su sonoridad, al menos si hablamos de grandes obras sinfónicas. "Sus muros reflejan la música muy gradualmente, por lo que los sonidos se desvanecen muy lentamente", expone

Para su pesar, la inmensidad de la Sagrada Familia no acogerá las melodías creadas por Johann Sebastian Bach, el compositor favorito del organista valenciano. "La arquitectura de la basílica no es la más adecuada para interpretar este tipo de música", lamenta en un reportaje de Le Monde. Ante las peculiaridades arquitectónicas y acústicas del recinto, tiene claro que "el objetivo es producir música en armonía con la acústica del espacio".

Esa armonía se encuentra con otro tipo de música. "Gaudí sin duda imaginó el canto gregoriano que tanto amaba resonando allí, música perfectamente adaptada a la arquitectura curva de la basílica", continúa detallando el músico.