Esta es la carta que le ha entregado el Sindicato de Inquilinas al papa León XIV denunciando los desahucios de la Iglesia

Coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha remitido una carta al pontífice en la que denuncia el impacto de la crisis de vivienda sobre miles de familias y reclama la intervención de la iglesia ante situaciones que consideran incompatibles con su misión social. El escrito pone el foco especialmente en las actuaciones de entidades vinculadas a la iglesia católica que el sindicato denuncia que están promoviendo subidas de alquileres, no renovaciones de contratos y desahucios. Además y aprovechando la visita del pontífice este lunes al Congreso, algunos diputados de Más Madrid, como Tesh Sidi, se han encargado de entregarle el escrito en persona.

La organización de inquilinas también sostiene que la vivienda se ha convertido en el principal factor de precarización en Madrid y denuncia que muchas familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler. "Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno", describen en la carta, donde resaltan situaciones en las que numerosas personas se ven obligadas a elegir "entre comprar la comida a sus hijos o pagar a los caseros". Los inquilinos denuncian además que "nos echan de casa ilegalmente para subir los precios o hacer pisos turísticos", provocando la ruptura de comunidades vecinales y el desarraigo de familias enteras.

El texto adopta conceptos cristianos para señalar la crisis de vivienda y el negocio que se está realizando con la misma. "La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad", señala el sindicato, que apela directamente a la doctrina social de la iglesia para defender que "las casas son para vivir, no para especular".

La carta acusa a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís de incrementar los alquileres de sus propiedades y de haber desahuciado a Mariano Ordaz, un inquilino de 67 años. Según el Sindicato de Inquilinas, la entidad religiosa "se negó a renovar su contrato y, lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid". Como consecuencia, Mariano vive actualmente en un albergue.

Las críticas también se dirigen contra la Fundación FUSARA, gestionada por el Arzobispado de Madrid. El sindicato asegura que la fundación ha decidido vender trece edificios de su propiedad a fondos de inversión y que, para ello, está dejando de renovar contratos de alquiler a centenares de familias. "Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más", señalan. Los inquilinos advierten de que la operación podría provocar la pérdida de numerosos hogares y frustrar el objetivo benéfico con el que fue creada la fundación.

En uno de los pasajes más contundentes de la misiva, los firmantes interpelan directamente al pontífice: "¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico? ¿En qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano?".

La organización concluye solicitando una audiencia con León XIV para trasladarle personalmente varios casos de personas afectadas. Entre ellos citan a Mariano Ordaz y a Maricarmen, una mujer de 87 años que afrontará una situación de desahucio en las próximas semanas. "Ayúdenos a restaurar la dignidad en Madrid, a frenar la especulación y a extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad", concluye la carta, firmada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Puedes leer la carta íntegra del Sindicato de Inquilinas a León XIV, aquí: